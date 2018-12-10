بودبزوز يغيب مرة أخرى عن لقاءات فريقه :

مرة أخرى غيب مدرب ريال بيتيس كيكي سيتين لاعب الخضر رياض بودبوز عن لقاء فريقه ضد رايو فاليكانو والذي جرى سهرة أمس الأحد، حيث صار من العادي غياب لاعب الخضر الذي خرج نهائيا من حسابات مدربه، وككل مرة نشير إلى أن مكان بودبوز في ناديه بات مفقودا وعليه الرحيل في أشرع وقت لإنقاذ مسرته الكروية أولا وللحفاظ على آماله في المشاركة في الكان في المقام الثاني، لأن بلماضي لن يغامر أبدا باصطحاب لاعب لا يشارك حتى بديل وأكثر من ذلك أنه يملك بدائل تقدم مستويات رائعة على غرار لاعب نابولي آدم وناس، الذي يملك إمكانيات لا خلاف عليها، لكنه لا يلعب مع الخضر لأنه لا يشارك بانتظام مع نابولي .

بورقعة-ع

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