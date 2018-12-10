بونجاح يتوج بجائرة لاعب لشهر نوفمبر في قطر :

من دون مفاجأة تذكر، توج الجزائري بغداد بونجاح بجائزة أحسن لاعب في الدوري القطري عن شهر نوفمبر الماضي، الجائزة سلمت من قناة الدوري والكأس القطرية الناقلة لفعاليات الدوري وسلمه إياها رئيس مجلس الإدارة، ويعتبر تتويج بغداد منطقيا وعاديا، فرغم أن فريقه ليس متصدرا، إلا أن أداءه كان أكبر من كل لاعبي الفرق الأخرى، حتى أهم لاعبي فريق الدحيل المتصدر، حيث ابتعد في صدارة هدافي الدوري المحلي والعالم أجمع كما أنه حطم مؤخرا الرقم القياسي لهداف الدوري القطري .

بونجاح: “أشكر زملائي الذين ساعدوني على التألق”

بعد تتويجه بالجائزة أدلى لاعب الخضر بتصريحات لقناة الكأس، حيث أكد سعادته كما شكر زملاءه اللاعبين الذين ساعدوه على التألق دائما وفي هذا الشأن قال:” هذه الجائزة أهديها لكل زملائي الذين ساعدوني وقدموا لي كل المساعدة داخل المستطيل الأخضر، السد سيواصل العمل بقوة من أجل المنافسة على جميع الألقاب المتاحة، سعيد بالفوز بالجائزة، وأشكر محللي برنامج المجلس على آرائهم والتي نستفيد منها كثيراً، أتمنى في الأخير التوفيق للزعيم في قادم المباريات “.

بورقعة-ع

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