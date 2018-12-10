تشيلسي يعاقب 4 مشجعين بسبب سترلينغ :

قرر نادي تشيلسي منع 4 من جماهير الفريق، من حضور المباريات خلال الفترة المقبلة، بسبب واقعة تعرض رحيم سترلينغ، لاعب مانشستر سيتي، لهتافات عنصرية، في مباراة الفريقين بالجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية، فإن تشيلسي قرر حرمان الـ 4 مشجعين من حضور المباريات، حتى إجراء المزيد من التحقيقات في بشأن هذه الأزمة.

وانتهت المباراة بفوز تشيلسي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 41 نقطة في وصافة ترتيب البريمييرليغ، فيما ارتفع رصيد البلوز إلى 34 نقطة في المركز الرابع.

يذكر أن تشيلسي أعلن عن أنه يتعاون مع الشرطة الإنجليزية، من أجل البحث عن الأشخاص الذين وجهوا عبارات عنصرية لسترلينغ.