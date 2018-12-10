حليش يلازم الدكة ووضعه يتعقد بعد كل لقاء :

انقاد نادي موريرنسي لخسارة مفاجئة على أرضه ضد الضيف سانتا كلارا بهدف وحيد من دون رد، اللقاء عرف غياب الدولي الجزائري رفيق حليش، الذي لازم الدكة طيلة التسعين دقيقة كما عرف مشاركة الجزائري الآخر بلال عواشرية الذي لعب ثمانين دقيقة، بقاء حليش على الدكة أزم وضعه أكثر، حيث توقف حاجز مشاركاته عند 180 دقيقة ولقاءين فقط، وهو وضع غير مشج بالمرة لناخب الوطني الذي سبق وأكد إمكانية الاعتماد عليه مستقبلا، لكن ومع ابتعاده عن المشاركة فإن بلماضي قد يفضل حلول أخرى أكثر مشاركة وأقل سنا، رفيق حليش مازال يملك وقتا للتدارك، كيف لا ومرحلة العودة لم تبدأ بعد لكن عليه الاجتهاد لإقناع مدربه إيفو فيرا .

بورقعة-ع

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