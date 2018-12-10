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عبد اللاوي يثبت نفسه كأساسي مع سيون :

10 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 28 زيارة

عاد نادي سيون بتعادل ثمين بتعادل ثمين جدا من أرض لوغانو ضمن الجولة الـ17 للدوري السويسري، رفقاء الدولي الجزائري أيوب عبد اللاوي تجنبوا بذلك الدخول في مرحلة الشك، حيث أبقوا أنفسهم على بعد مركزين من الهبوط، من جانب سيون شارك عبد اللاوي أساسيا ولعب تسعين دقيقة مثبتا بذلك نفسه كأساسي، إذ شارك لثالث لقاء على التوالي وهو الذي غاب لفترة طويلة قبل ذلك، عودة عبد اللاوي للمشاركة كأساسي ستساعده كثيرا من ناحية المنتخب، حيث يعتبر عنصرا مهما في ذهن بلماضي لكن عليه المواظبة على المشاركة وتقديم مستويات كبيرة للبقاء كذلك .
بورقعة-ع

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