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كاكا: نيمار كان على حق عندما غادر برشلونة :

10 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, كواليس النجوم, ملاعب العالم 57 زيارة

يعتقد البرازيلي ريكاردو كاكا، لاعب ميلان وريال مدريد السابق، أن مواطنه نيمار، كان على حق عندما قرر الانتقال لسان جيرمان، من برشلونة.

وقال كاكا في تصريحات نقلها موقع “canal-supporters” الفرنسي: “نيمار كان بحاجة لفريقه الخاص ليكون القائد، في برشلونة كل شيء يدور حول ليونيل ميسي، وفي ريال مدريد كان يدور كل شيء حول كريستيانو رونالدو، باريس يبني فريقا كبيرا للفوز بدوري أبطال أوروبا يومًا ما”.

وعن إمكانية فوز باريس هذا الموسم بدوري الأبطال، أضاف: “أنت لا تعلم أبدًا ما يمكن أن يحدث، ولديه العديد من النجوم الذين يمتلكون القدرة على إحداث الفارق في أي وقت، لكنني أرى أنه سيفوز باللقب خلال 5 أو 6 سنوات”.

وواصل: “الأمر يتطلب بعض الوقت، من السهل شراء لاعبين ممتازين لكن ليس من السهل بناء فريق حقيقي”.

وعما إذا كان سيعمل مديرًا رياضيًا لباريس، فأجاب مبتسمًا: “لماذا لا؟ أعرف الرئيس ناصر الخليفي جيدًا وهو شخص جيد، سيكون من الرائع العمل في هذا النادي، ستكون تجربة جيدة”.

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