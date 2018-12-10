كان 2019 يهدد مستقبل الملغاشي على رأس “الكاف” :

كثر الحديث في الآونة القصيرة حول علاقة رئيس الاتحادية الإفريقية لكرة القدم الملغاشي أحمد أحمد ورئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع، حيث بدأت الشكوك تشوب حول الخدمات الجليلة التي يقدمها رئيس “الكاف” لصديقه الحميم آخرها الحديث عن قرب المغرب من الظفر بشرف احتضان كأس أمم إفريقيا 2019 خلفا للبلد الذي سحبت منه الثقة الكامرون، وذلك بعد إعلان احمد أحمد عن قرار سحب شرف التنظيم من البلد الذي أخرج الأسطورة روجي ميلا وسامويل إيتو بصفة رسمية في الاجتماع الأخير للكاف في العاصمة الغانية أكرا.

الاتحاد الكامروني باشر الحرب على رئيس الاتحاد الإفريقي

من جانبه ومباشرة بعد سحب شرف تنظيم كان 2019، باشر رئيس الاتحاد الكامروني حرب التصريحات على رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم معتبرا إياه دمية في يد رئيس الجامعة المغربية، متهما الطرفين بالتآمر على بلده لسحب تنظيم كأس أمم إفريقيا من الكامرون وتحويلها للشقيقة المغرب، وهو ما تداولته العديد من الجرائد الكامرونية المحلية وحتى بعض الصحف من خارج هذه الدولة.

أكد أنه سيسعى لجلب الأصوات ضد المترشح المغرب

تصريح رئيس الاتحاد الكامروني كان واضحا وصريحا، وذلك من خلال تأكيده على أنه سيسعى جاهدا رفقة الدول الإفريقية المجاورة والتي تجمعها علاقة جيدة مع الكامرون لجمع الأصوات التي لا تنتخب الشقيقة المغرب، وهو ما يعد تحديا صريحا لرئيس الكاف وصديقه الحميم لقجع، الذين اتهما بتسهيل مهمة المغرب في خطف شرف تنظيم الكان من الكامرون وتحويلها لأراضي المملكة.

السنيغالي بابا ديوف اتهم رئيس الكاف بخدمة لقجع

بعد تصريحات الكامرونيين حول العلاقة الموجودة بين رئيس الكاف ورئيس الجامعة المغربية، خرج الدولي السابق للمنتخب السنيغالي بابا ديوف بنفس النظرة ونفس التصريحات عندما وصف أحمد أحمد بالدمية التي يحركها لقجع لخدمة مصالح دولته.

الأفارقة سيتحركون لجمع التوقيعات وسحب البساط من تحت أقدام الملغاشي

المبادرة التي قام بها الاتحاد الكامروني الذي لا يزال يسعى لحد الآن من أجل جمع أكبر عدد من الحلفاء الذين لن يصوتوا لملف المغرب، وهذا حتى يفضح رئيس الكاف ورئيس الجامعة حسب ما ورد في الصحافة الكامرونية، لن يتوقف عند هذا الحد فحسب، بل أن نفس الحلفاء هم أنفسهم من سيساندون الكامرون في مخططهم الثاني وهو السعي لجمع التوقيعات من أجل سحب البساط من تحت أقدام رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

م.دحوي

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