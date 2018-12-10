مانشستر سيتي يحتفظ بفودين حتى 2024 :

أعلن نادي مانشستر سيتي، تجديد عقد لاعبه فيل فودين، صاحب الـ 18 عاما، مساء اليوم الإثنين، حتى صيف 2024.

وبحسب البيان الذي نشره مانشستر سيتي، عبر موقعه الرسمي، فإن فودين وقع على عقد مدته 5 سنوات ونصف.

وانضم فودين للسيتي حين كان في سن الثامنة، وتدرج في صفوف الناشئين حتى تم ترقيته للفريق الأول موسم 2016-2017، وشارك لأول مرة في نوفمبر 2017 بدلا ليايا توريه ضد فينورد، وأصبح رابع أصغر لاعب في تاريخ إنجلترا يشارك في دوري الأبطال.

وقال تكسيكي بغيريستين المدير الرياضي لمانشستر سيتي: “نحن سُعداء بالحصول على توقيع فودين للتواجد معنا خلال الـ 5 سنوات ونصف المقبلة”.

وأضاف: “إنه موهبة مميزة، وبدأ مشواره في النادي، وهذا هو المكان الذي يريد أن يلعب به، وتحت قيادة بيب غوارديولا مع لاعبين مميزين، وسيكون في أفضل مكان للتطور”.