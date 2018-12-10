ميسي يُنفق 15 مليون دولار على شراء طائرة خاصة :

قام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني بعملية شراء فاخرة، بعدما أنفق 15 مليون دولار على شراء طائرة خاصة له ولعائلته.

موقع دوبلي أماريلا الأرجنتيني كشف أن ميسي اشترى طائرة خاصة سيجوب بها أوروبا وأمريكا الجنوبية مع عائلته من نوع “غولف ستريم 7″، والتي تم تصنيعها في الولايات المتحدة الأمريكية.

طائرة الساحر الأرجنتيني الجديدة صنعت في عام 2004 عبر شركة غولف ستريم أيروسياس الأمريكية، إلا أن ليو ميسي أدخل عدة تعديلات على الطائرة الجديدة.

نجم البرسا قام بتسجيل الطائرة الخاصة الجديدة في الأرجنتين، حيث يُقال إلى أنها وصلت بالفعل إلى حظيرة شخصية بالقرب من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

الطائرة الأمريكية تضم 16 مقعداً وبها حمامين ومطبخين، وأدخل ميسي عليها بعض التعديلات، حيث تم كتابة الرقم 10 على مؤخرة الطائرة.

بينما تم إضافة إسم نجم التانغو على مصعد الطائرة وهو عائلته، حيث كُتب على السلالم الداخلية، إسم ميسي وزوجته أنتونيلا وأولاده الثلاثة، تياغو وماتيو وسيرو.

وكان ليو ميسي قد حضر المباراة النهائية لكأس كوبا ليبرتادوريس أمس الأحد والتي أقيمت بين العملاقين بوكا جونيور وريفربليت على ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.