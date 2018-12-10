والد دي يونغ يتحدث عن إمكانية رحيله في الصيف المقبل :

أكد والد فرينكي دي يونغ، لاعب أجاكس أمستردام الهولندي، أن نجله سيرحل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بنسبة 95%، مشيرًا إلى نادي برشلونة الإسباني هو الخيار الأفضل بالنسبة له.

وكان اللاعب الهولندي الشاب قد ارتبط مؤخرًا بالعديد من أندية أوروبا على رأسها برشلونة مانشستر سيتي، كما دخل باريس سان جيرمان في سباق التعاقد معه خلال الصيف المقبل.

وقال والد دي يونغ في تصريحات نقلتها “موندو ديبورتيفو”، الإسبانية: “إنه فتى ذكي للغاية، وسوف يتخذ قراره في الربيع، هناك فرصة بنسبة 95% أن يرحل عن أجاكس، وسيكون برشلونة الخيار الأفضل”.

وكان اللاعب قد أكد بأنه لا يريد ترك ناديه الحالي هذا الشتاء، وأنه سيتخذ القرار في الصيف، ويبدو أن نادي برشلونة ومانشستر سيتي هما الفريقان المفضلان للفوز بالصفقة، على الرغم من دخول باريس سان جيرمان بقوة.

وكان دي يونغ قد تحدث مؤخرًا عن أخبار ارتباطه ببرشلونة ومانشستر سيتي حيث قال: “لا أعطي الاهتمام لهذه الأخبار، أسمع عن كل هذه القصص، تركيزي الآن مُنصّب حول إنهاء الموسم مع أجاكس بشكل جيد”.

وأضاف لاعب الوسط الهولندي: “مستقبلي؟ أريد فقط إنهاء هذا الموسم بأفضل ما يكون، ثم سنرى، ربما أبقى لعام آخر وربما أرحل، لست متأكدًا”.

ويمتد عقد دي يونغ البالغ من العمر 21 عامًا مع الفريق الهولندي حتى صيف 2022، لكن مسألة خروجه باتت حتمية في ظل رغبة العديد من كبار القارة العجوز في الحصول على خدماته.

ويعد دي يونغ أبرز المواهب الصاعدة بقوة في أوروبا، حيث نجح في الانضمام للمنتخب الهولندي الأول في سبتمبر الماضي، بعد مستواه الرائع مع أجاكس للموسم الثاني على التوالي.