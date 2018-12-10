وناس لا يعاني من أية إصابة وسيكون حاضرا ضد ليفربول :

أعلن مدرب نادي نابولي كارلو أنشيلوتي عشية أمس الأحد عن قائمة اللاعبين الذين سيسافرون إلى ليفربول للقاء فريق المدينة في قمة الجولة الأخيرة لدور المجوعات لدوري الأبطال، القائمة عرفت تواجد لاعب الخضر آدم وناس وهو دليل قوي على أن إصابته التي عانى منها في لقاء فروسينوني الأخير لا تذكر، وكان آدم قد عانى من آلام على مستوى الكتف وبدا متألما بقوة أثناء تواجده على دكة البدلاء لكن استدعاءه يبدد كل المخاوف .

غلام أيضا حاضر ويسعى للمشاركة

من دون مفاجأة هذه المرة عرفت قائمة نابولي تواجد الجزائري الآخر فوزي غلام، الذي ضغط بقوة لأجل إشراكه في لقاءات الدوري لن يتوقف عن الضغط من دون شك، حيث سيسعى للظهور في لقاء دوري الأبطال ولو كبديل، وتعتبر مشاركة غلام في لقاء ليفربول صعبة جدا، حيث يعتبر لقاء القمة وأنشيلوتي لن يزج إلا باللاعبين الجاهزين ولا مجال لديه للتجريب أو منح الفرص .

أنشيلوتي: ” قد أعتمد على غلام في لقاء ليفربول”

دائما مع إمكانية مشاركة غلام في لقاء ليفربول القوي، أدلى مدرب نابولي بتصريحات لشبكة سكاي سبور تكلم فيها عن الأمر، أنشيلوتي لم يستبعد الأمر وقال أن إمكانية ظهور غلام في هذا اللقاء قائمة لكن من دون منح أي تفاصيل، ومن دون شك فإن أنشيلوتي سيقف على قدرات غلام قبل بداية اللقاء ولما لا إشراكه أساسيا، وحينها ستكون مفاجئة من العيار الثقيل لأن إشراك لاعب غاب لثلاثة عشر شهرا في لقاءين متتاليين يعتبر مجازفة كبيرة .

الإشادة تحاصر وناس والدعم أهم عناوين غلام

بالعودة للقاء فروسينوني الذي جرى عشية السبت نشير إلى أن الجزائريين وناس وغلام كانا أبرز عناونين في اللقاء، حيث نال آدم إشادة منقطعة النظير حتى أن الكثيرين شبهه بمارادونا الصغير (أنصار كثر لنابولي رفضوا ذلك) حيث رأى الكثير من أنصار وصحافة نابولي أن آدم قدم أداء ليس مميزا وفقط بل خارقا للعادة، وعطفا على هذا المستوى الكبير نال وناس لقب رجل اللقاء من عدة مواقع من بينها موقع “نابولي غول” الذي قال أنه كان “لقاء” وناس، الجزائري الآخر فوزي غلام قدم أيضا مستوى باهرا جدا وتلقى بفضله دعما كبير، فلاعبين مثل لحسن، كوليبالي مهدي مصطفى هامسيك وآخرين ثمنوا عودة غلام الذي ينتظر منه أن يحجز مكانه الأساسي في أسرع وقت.

بورقعة-ع

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