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آدم زرقان يسيل لعاب لايبزيغ الألماني :

11 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, الرابطة المحترفة الأولى, الكرة الوطنية, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 51 زيارة

بات لاعب بارادو الجزائري آدم زرقان على أعتاب الدوري الألماني وهو الذي صنف ضمن أحسن 10 مواهب في العالم لسنة 2018، حيث نقل موقع “ترانسفير ماركت” أمس الإثنين، أن وكيل اللاعبين الألماني جوشا برغر، عرض على نادي لايبزيغ، خدمات الجزائري آدم زرقان، وأن التحاقه بالفريق مسألة وقت ، قال جوشا برغر :”انتقال آدم زرقان إلى أوروبا هو مسألة وقت، فهو يملك كل الإمكانات للعب في ناد أوروبي كبير، علما أن زرقان يحمل ألوان المنتخب الجزائري، لأقل من 23 سنة.
ع.ب

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