إنتر ميلان يرصد نجم جديد من ريال مدريد :

يواصل نادي إنتر ميلان الإيطالي سعيه الى ضم نجوم نادي ريال مدريد الإسباني بعدما رصدت إدارة النيراتزوري نجم جديد من النادي الملكي عقب اعلان رغبتها بالتعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ووفقاً لما نقلته الصحف الإيطالية فإن نادي إنتر ميلان وضع إيسكو الاركون لاعب نادي ريال مدريد على رأس أهدافه لتدعيم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل توتر علاقته بالأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب الفريق الذي لا يشركه كثيراً بالمباريات.



ووضعت العديد من الاندية الأوروبية الكبرى إيسكو تحت المجهر تمهيداً للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة وأبرزهم مانشستر سيتي الإنجليزي وجوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني وانضم لهم مؤخراً إنتر ميلان.

كما تحاول ادارة النيراتزوري استغلال قرب تعاقد نادي ريال مدريد مع الأرجنتيني الشاب إيزكيل بالاسيوس لاعب نادي ريفر بليت الأرجنتيني من أجل الانقضاض على إيسكو حيث ستكون وضعية الساحر الإسباني صعبة بالمشاركة بالمباريات في حالة اتمام التعاقد مع اللاعب المتوج مؤخراً ببطولة كوبا ليبيرتادوريس وهدف الميرنغي الاكبر.

وكان إيسكو قد قام بتجديد تعاقده مؤخراً رفقة ريال مدريد حيث يحتوي عقده على شرط جزائي مقداره 700 مليون يورو وهو ما يصعب المهمة أمام الأندية المهتمة بضمه نظراً لضرورة التفاوض مع مسؤولي الملكي من أجل ضم اللاعب.