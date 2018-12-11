الرابطة تشترط تسوية المستحقات بالأقدمية وأرقام مدوار خاطئة..!

أدلى رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم عبد الكريم مدوار على هامش حضوره لقرعة الكأس سهرة أمس الأول،بتصريح أكد فيه أن عددا الأندية الناشطة في الرابطتين الأولى والثانية المحترفتين ممنوع من الاستقدامات الشتوية، وذلك بسبب ديونها تجاه اللاعبين الذين أودعوا شكاويهم مطالبين بالحصول على مستحقاتهم العالقة وما زالوا لم يحصلوا عليها إلى حد الآن، حيث أكد رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم أن هذه الأندية المعنية بتصريحاته لن تستقدم أي لاعب ولن تحصل على أية إجازة جديدة خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري في حالة ما إذا لم تقم بتسوية وضعيتها تجاه لاعبيها السابقين.

الأندية المعنية بالحرمان تفوق ديونها المليار سنتيم

القرار الذي يتحدث عنه رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم عبد الكريم مدوار يخص تلك الأندية التي تفوق ديونها المليار سنتيم، ما يعني بأن هناك على حسب تصريحات مدوار طبعا 19 ناديا كاملا لديه ديون تفوق هذا المبلغ ولم تقم إداراتها بتسوية ديونها تجاه لاعبيها السابقين، حيث أكد الناطق الرسمي لأولمبي الشلف السابق بأن هيئته لن تسمح لأي ناد من هذه الأندية بالقيام بعملية التدعيمات الشتوية في حالة ما إذا رفضت تسديد الديون.

مدوار تحدث عن 10 أندية من الرابطة المحترفة الأولى..!

وحسب ما صرح به عبد الكريم مدوار سهرة أمس الأول، فإن 10 أندية كاملة من الرابطة الأولى المحترفة معنية بقرار الحرمان من الاستقدامات الشتوية، على اعتبار أنها مدانة تجاه لاعبيها السابقين وعليها أولا تسوية وضعيتها تجاههم قبل أن تقوم بالتفاوض وجلب لاعبين جدد.

..و9 أخرى من الرابطة الثانية المحترفة

في المقابل فإن 9 أندية من الرابطة الثانية المحترفة أيضا معنية بتصريحات رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم، وهي الأندية التي لن يسمح لها بانتداب لاعبين لصفوفها خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري وهي مطالبة بإيجاد حلول مع اللاعبين، الذين يدينون لها، قبل أن تصبح تحت صيغة قانونية ويمكنها من تدعيم صفوفها خلال الأيام الجارية وقبل غلق فترة الميركاتو الشتوي الجاري.

“الخبر الرياضي” تنشر قائمة الأندية التي يتحدث عنها مدوار

حسب التقرير الذي يحمله رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم والذي كان قد عرضه على أعضاء مكتبه، حيث ذكر لهم عدد الأندية التي لن يسمح لها بالقيام بعملية الاستقدامات فقد تحصلت “الخبر الرياضي” على هوية هذه أندية الرابطة الأولى المحترفة التي تكون على الشكل التالي: شباب قسنطينة، دفاع تاجنانت، وفاق سطيف، مولودية بجاية، شبيبة القبائل، أهلي البرج، اتحاد العاصمة، شباب بلوزداد، اتحاد بلعباس، مولودية الجزائر، هذا في حين شملت قائمة أندية الرابطة الثانية المحترفة كلا من: اتحاد بسكرة، اتحاد عنابة، مولودية العلمة، شبيبة بجاية، اتحاد البليدة، اتحاد الحراش، أولمبي الشلف، مولودية سعيدة وجمعية وهران.

الرابطة سنّت قانونا جديدا في قضية التسوية

بالإضافة إلى إصدار قرار حرمان الأندية المدانة من عملية الاستقدامات فقد سنت الرابطة الوطنية لكرة القدم على لسان رئيسها عبد الكريم مدوار قانونا جديدا، يتعلق بقضية تسوية المستحقات، حيث طالبت الرابطة من الأندية أن تقوم بهذه الخطوة بطريقة منظمة، وذلك من خلال تسوية مستحقات اللاعبين القدامى قبل الجدد، أي بطريقة الأولوية للأقدمية، وهو ما سيجعل إدارات الأندية تبحث في أرشيفها عن التواريخ التي اشتكى فيها اللاعبون الذين سبق لهم تقمص ألوان فرقها ولم يحصلوا على مستحقاتهم.

أرقام مدوار خاطئة وعدة أندية المذكورة غير معنية بالقرار

مما لا شك فيه فإن الأرقام أو بالأحرى عدد الأندية الذي صرح به رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم خاطئة، على اعتبار أن بعض الفرق قد انطلقت في تسديد ديونها من قبل في شاكلة شباب بلوزداد الذي انطلق مسيره الجديد عليق بتسوية المستحقات وبالتالي يسقط من حسابات مدوار، بالإضافة إلى مولودية وهران الذي رفع قضاياه “للتاس”، حيث يبقى القرار تجاه “لامسيو” معلقا إلى غاية أن تفصل المحكمة الرياضية في قضاياه العالقة، وأيضا اسم مولودية بجاية الذي ورد في قائمة رئيس الرابطة بالرغم من أن الأخير غير معني بالعقوبات، ما يفسر فعلا بأن التقرير الذي يحمله رئيس الرابطة وأسماء الأندية التي يتحدث عنها غير مضبوط حتى لا نقول غير صحيح أو مدروس.

لجنة المنازعات ستعلن غدا عن عدد الأندية المعنية بالحرمان

في الأخير يبقى بين هذا وذاك الفصل النهائي في قائمة الأندية المعنية بقرار الرابطة من خلال تسليط عقوبة الحرمان من الاستقدامات للفرق المدانة تجاه لاعبيها القدامى، ستنطق به لجنة المنازعات، التي ستمنح تقريرها للرابطة وبالتالي تفصل في عدد الأندية التي لن يسمح لها بالتعاقد مع اللاعبين الجدد خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري، ليتبين بعدها صحة تصريحات مدوار من خلال منحه للأرقام وعدد الأندية المنقسمة بين الرابطتين الأولى والثانية المحترفتين.

م.دحوي

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