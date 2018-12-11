برشلونة يجهز عقوبة مالية كبيرة “للمستهتر” ديمبيلي

قرر نادي برشلونة الإسباني إظهار العين الحمراء للنجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب الفريق والذي أعاد مسلسل اللامبالاة والاستهتار من جديد عقب تأخره مجدداً عن موعد تدريبات الفريق عقب مباراة البلوغرانا أمام إسبانيول ببطولة الليغا.

وكان ديمبيلي قد تأخر عن موعد مران فريقه للمرة الأولى عقب مباراة النادي الكتالوني أمام إنتر ميلان الإيطالي ببطولة دوري أبطال أوروبا حيث عاقبته الإدارة بحرمانه من المشاركة بمباراة الفريق أمام ريال بيتيس بالليغا قبل أن يكرر الأمر ذاته وهو ما قابلته الإدارة الكتالونية بغضبٍ كبير.

وأكدت الصحف العالمية بأن نادي برشلونة سوف يقوم بفرض غرامة مالية كبيرة على اللاعب بسبب استهتاره الدائم حيث أشارت الصحف أن قيمة الغرامة المفروض من قبل الإدارة تتجاوز مائة ألف يورو حيث من الممكن أن تصل الى ضعف أو ثلاثة أضعاف هذا المبلغ المالي على الرغم من أن كافة التفصيل الرسمية ستكون خاصة واخل الأبواب المغلقة.

كما أفادت الصحف العالمية بأن مسؤولي البلوغرانا قد أبلغوا اللاعب بالفعل بالعقوبة وقيمة الغرامة المالية الموقعة عليه وأن ديمبيلي قد تقبل الأمر بصدر رحب ولم يبدي اية اعتراضات على الرغم من سخرية زملائه منه طوال التمارين.

وتسببت تصرفات ديمبيلي الغريبة في اشعال غضب أرنستو فالفيردي مدرب الفريق الذي يدرك تماماً بأن اللاعب يقدم مستويات أكثر من رائعة خلال الفترة الأخيرة وأن مثل هذه الأمور سوف تؤثر عليه بالسلب وسوف يكون ضاراً بالفريق أيضاً.

وكان ديمبيلي قد وصل لتمارين الفريق يوم الاثنين مبكراً وقضى أغلب فترة التدريبات وهو يتحمل مزاح وتعليقات زملائه الساخرة خاصةً من الثلاثي جيرارد بيكيه وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس اللذين مازحوا اللاعب بصورة كبيرة وتقبلها النجم الأسمر بصدر رحب.

كما يعلم لاعبو البلوغرانا تماماً بأن أرنستو فالفيردي يتميز بالمرونة كثيراً في قواعده داخل غرف خلع الملابس وفي ذات الوقت أبدى قطاع كبير من اللاعبين عدم تقبله لفكرة فرض غرامة مالية على اللاعب لأن هذا سيكون مصير أي لاعب يفكر في الوصول متأخراً للتدريبات.

وعلى الرغم من هذا فإن اللاعب لم يستبعد من قائمة مباراة الفريق أمام توتنهام هوتسبير والتي سوف تُقام مساء الثلاثاء على ملعب كامب نو في ختام مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا عكس المرة الأولى التي تم عقابه خلالها بالاستبعاد من مباراة الفريق أمام ريال بيتيس ببطولة الليغا.

وكان ديمبيلي قد انضم لصفوف نادي برشلونة الموسم الماضي قادماً من صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني حيث لم يكن الموسم الأول له موفقاً بصورة كبيرة نظراً لتعرضه للعديد من الإصابات القوية التي أثرت بالسلب على انطلاقته مع الفريق.

وبدأ مردود ديمبيلي في التحسن خلال الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي إلا أنه ظهر بوجه مغاير تماماً ببداية هذا الموسم واستطاع أن يكون واحداً من نجوم الفريق المؤثرين إلا أن استهتاره وعدم التزامه يعرضه دائماً للنقد.

الجدير بالذكر أن صفقة انضمام ديمبيلي من النادي الألماني قد كلفت خزائن البلوغرانا مبلغ مالي مقداره 150 مليون يورو حيث جاء اللاعب لخلافة البرازيلي نيمار جونيور مهاجم الفريق السابق الذي رحل لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما كان ديمبيلي ضمن قائمة منتخب فرنسا الذي نجح في التتويج ببطولة مونديال روسيا الأخيرة للمرة الثانية في تاريخ الديوك على الرغم من أنه لم يكن له دور مؤثر ولم يشارك بالمباريات.