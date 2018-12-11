بن طالب يتعافى وسيكون حاضرا ضد لوكوموتيف سهرة اليوم :

يلتقي سهرة اليوم الثلاثاء نادي شالك على أرٍض ملعبه فيلتينس أرينا بالخصم القادم من روسيا لوكوموتيف موسكو، اللقاء سيكون شكليا لزملاء الدولي الجزائري نبيل بن طالب الذين ضمنوا تأهلهم في الجولة الماضية وضمنوا أيضا المركز الثاني لكنه سيكون حاسما للخصوم لأن الفوز فيه يعني التأهل للدوري الأوروبي، بن طالب سيكون حاضرا في لقاء اليوم لكن مشاركته كأساسي مستبعدة لعديد الظروف الفنية وغير الفنية.

توديسكو: “نبيل يعاني من آلام لكنه سيكون حاضرا في لقاء لوكوموتيف”

كما أشرنا أعلاه فإن عدم مشاركة بن طالب في لقاء اليوم سيكون لأسباب فنية لعدم أهمية اللقاء وأيضا لأسباب غير فنية ومنها الإصابة، الدولي الجزائري عانى من ألام في الفخذ كانت سببا في خروجه بديلا بشكل مبكر في لقاء دورتموند لكن هذه ألام ليست بالكبيرة، حيث أشار إليها المدرب دومينكو توديسكو في الندوة الصحفية التي أقامها يوم أمس حين قال: “بالنسبة لبن طالب فهو يعاني من بعض الآلام لكن هذا لن يمنعه من التواجد في اللقاء”.

ع – ب

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