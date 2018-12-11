جناح بايرن ميونيخ يلمح للاعتزال المبكر :

اعترف الفرنسي كينغسيلي كومان، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، بأنه قد يعتزل كرة القدم مبكرًا، بسبب الإصابات المتكررة التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة.

ويعد كومان أحد أبرز الأجنحة الشابة في أوروبا، لكنه عانى من إصابات مختلفة منذ انضمامه إلى بايرن ميونخ في صيف عام 2015. وهو ما أوقف تطوره في الفترة الأخيرة.

وتحدث كومان عن معاناته مع الإصابات، في تصريحات لشبكة “TF1” قائلًا: “لن أقبل بأن أخضع لعملية جراحية جديدة، آمل ألا أمر بما مررت به من قبل، يكفي كل تلك الشهور من المعاناة”.

وأضاف: “ربما لا تكون قدمي قادرة على لعب كرة القدم، إذا كان الأمر كذلك سأبحث عن أمر أخر أقوم به بعيدًا عن تلك الرياضة”.

واختتم حديثه قائلًا: “لقد كان عامًا صعبًا للغاية بالنسبة لي، عندما أتعرض للإيذاء أشعر وكأنها نهاية العالم بالنسبة لي، فلقد قمت بالكثير من الأمور لأصلح حياتي مؤخرًا”.

ولم يظهر كومان في أوقات كثيرة منذ تولي الكرواتي نيكو كوفاتش تدريب الفريق، إذ شارك في مباراة السوبر أمام آينتراخت فرانكفورت وظهر بصورة مميزة قبل أن يتعرض للإصابة في افتتاح الدوري الألماني.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا للظهور بقميص البافاري، حيث شارك كبديلًا في مبارتي فيردر بريمين ونورنبيرغ في الدوري، وذلك للمرة الأولى منذ أوت الماضي.

وكان كومان قد انضم لصفوف بايرن ميونيخ في صيف 2015 من جوفنتوس على سبيل الإعارة، قبل أن ينجح النادي البافاري في ضمه بصورة نهائية من السيدة العجوز.