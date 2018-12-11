رانييري يستعد لإنقاذ سليماني من جحيم الدوري التركي :

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الشهيرة أن نادي فولهام الإنجليزي مستعد للتحرك صوب لاعب الخضر ونادي فينارباتشي إسلام سليماني، الصحيفة الأشهر في بريطانيا قالت أن مسيري نادي العاصمة لندن سيعودون لعقد صفقة إعارة، حيث يعاني النادي في مؤخرة الترتيب ومع حلول الميركاتو الشتوي يسعون لانتداب مهاجم صريح وإسلام سليماني أبرز وأقوى المرشحين، وفي حال تم ذلك سيعود سليماني لإنجلترا بعد ست أشهر فقط قضاها في فينارباتشي بعد تجربتي ليستر سيتي ونيو كاسل الفاشلتين.

إدارة ليستر موافقة والأمر متوقف على فينارباتشي

بحسب “ديلي ميل” دائما فإن انتقال سليماني عن طريق الإعارة لا بد أن يمر على موافقتين الأولى من ليستر سيتي ناديه الأصلي وهو أمر متاح ومتوقع لأن مدرب النادي كلود بويال سبق وأكد رفضه التام إعادة سليماني والثاني من فينارباتشـي، حيث ستكون إدارة فولهام مطالبة بإقناع إدارة الأصفر والأسود بكسر إعارة الدولي الجزائري وإعادته لناديه الأصلي، الأمر يبدو متوقعا أيضا لأن الصحافة التركية تكلمت عن الأمر سابقا حتى من دون عروض فما بالك إذا كان النادي التركي سيستفيد ماليا أو على الأقل سيستعيد جزءا من خسائره في صفقة اللاعب الجزائري.

رانييري سبق وأن ضمه من سبورتينغ ويعرف جيدا كيف يوظفه

في الأخير قالت صحيفة ديلي ميل أن مدرب فولهام الجديد كلاوديو رانييري هو من يصر على ضم إسلام، حيث كان وراء ضمه في صيف 2016 قادما من نادي سبورتينغ لشبونة في صفقة قياسية وقتها، رانييري وبحسب الإنجليز متأكد من إعادة اكتشاف سليماني من جديد حيث سيعمل بقوة على إحياء تألقه في سبورتينغ لشبونة والذي اختفى فور قدومه لإنجلترا، هذا ويتوفر فولهام على قلب هجوم كبير وهو ميتروفيتش لكن طريقة لعب رانييري تستوجب تواجد لاعب مهاجم صريح يجيد الضربات الرأسية مثل سليماني.

م.دحوي

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