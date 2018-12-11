ساوثمبتون سيرمي بثقله في جانفي لجلب براهيمي :

‎كشفت تقارير إنجليزية يوم أمس أن المدرب الجديد لنادي ساوثمبتون سيقوم بثورة في الميركاتو الشتوي المقبل، التقني النمساوي رالف هاسن هوتل الذي عين قبل أيام لا يبدو راضيا عن وضع الفريق ولذلك رسم لنفسه خارطة طريق وجهّز بعض الأسماء للتعاقد معها، موقع “سوكر سول” الإنجليزي ذكر يوم أمس أن براهيمي سيكون بمثابة صفقة الموسم في حال تعاقد معه القديسين، لأن الفوز بخدماته لن يكون سهلا بالمرة .

‎ساوثمبتون يعاني في مؤخرة الترتيب وبراهيمي طوق النجاة

‎دائما مع تقارير الموقع السابق فقد قال أن نادي ساوثمبتون يعاني كثيرا هذا الموسم، حيث يحتل الصف قبل الأخير في الدوري وهو مركز لم يتعود عليه لذلك سيرمي بكل ثقله في المركاتو الشتوي لإقناع براهيني بالقدوم إليه، الموقع السابق قال أن الإدارة سترفع التحدي لإقناع ياسين ولن يكون ذلك إلا “ماليا” لأن الانتقال للقديسين في هذا الوقت يعتبر مغامرة كبيرة واللاعبين الكبار لن يختاروا إلا الأندية التي تلعب على الألقاب .

‎الصحافة التركية تتكلم عن اتفاق نهائي بين بيشكتاش ووكيل اللاعب

‎في سياق الحديث عن رحيل براهيمي دائما وهذه المرة على الضفة التركية كشف موقع “90 دقيقة” المحلي أن إدارة بيشكتاش حسمت بصفة شبه رسمية صفقة الدولي الجزائري، وكشف الموقع السابق أن الاتفاق قد تم بين وكلاء براهيمي وإدارة بيشكتاش من دون الإشارة إلى أي متعلقات مالية كقيمة الصفقة أو الراتب السنوي، وحتى العمولة التي يحصل عليها الجزائري، ورغم تأكيد الاتفاق إلا أن الموقع السابق لم يشر لرأي إدارة بورتو، فحتى وإن كانت في موقف ضعف إلا أنها مازلت تملك زمام الأمور وفي حال رفضت العرض فإن براهيمي لن يرحل حتى نهاية الموسم، يشار إلى أن عقد براهيمي ينتهي بنهاية الموسم ومع حلول جاني سيكون حرا في التفاوض مع أي نادي من دون العودة لناديه الحالي .

‎يلاقي فيغولي سهرة اليوم في داربي جزائري

‎ سيكون نجم نادي بورتو ياسين براهيمي سهرة اليوم على موعد ضمن منافسة رابطة الأبطال الأوروبية حين يلاقي مواطنه الجزائري سفيان فيغولي ونادي غلطة سراي التركي في لقاء أوروبي بنكهة جزائرية بالأراضي التركية .

مرتبط