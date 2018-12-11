سولاري يرد على هجوم كريستيانو: ريال مدريد كبير ومتواضع

رد الأرجنتيني سانتياغو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني على هجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم جوفنتوس الإيطالي على الحياة الأسرية داخل صفوف النادي الملكي.

وكان رونالدو قد فتح النار على الأجواء داخل صفوف ريال مدريد في حديث له مع إحدى الصحف الإيطالية مؤخراً، مما أثار الجدل حول وجود أزمة كبيرة مع النجم البرتغالي الذي هاجم ناديه السابق للمرة الأولى منذ رحيله إلى إيطاليا.

وأكد “سولاري” على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سسكا موسكو الروسي أن ريال مدريد فريق كبير ويمتاز لاعبوه بالتواضع لأنه من شيم الكبار.

وقال مدرب الريال:” التواضع من شيم الكبار، وريال مدريد فريق عظيم ومتواضع، وقد أظهر هذا في كل الأمور المتعلقة بالرياضة، وكان نتيجة ذلك الفوز بالكثير من البطولات”.

وأضاف:” رونالدو هو جزء من تاريخ ريال مدريد وسيظل منتمي لنا للأبد، هو جزء حي في النادي الملكي، هو حر في مشاعره ولا أحد له الحق في مقاضاته فيها، لكنه يبقى جزءاً من هنا”.

من جانبه، فقد تغزل اودريوزلا مدافع الريال في الجناح البرتغالي قائلاً:” كريستيانو هو أسطورة في ريال مدريد، أنا أحترمه كثيراً كشخص”.

وأكمل:” من خلال تجربتي في الريال، الجميع هنا أسرة واحدة وأكثر، الأمر المفاجئ هنا هو تواضع أبطال أوروبا والعالم، نرغب يومياً في مواصلة العمل، نحن هنا كأسرة متحدون، نرغب في التتويج بجميع الألقاب خلال العام الحالي.

رونالدو صب جام غضبه على ريال مدريد بعد خسارته “البالون دور” جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، لمصلحة زميله السابق الكرواتي لوكا مودريتش.

وشدد الدون البرتغالي على أن الأوضاع في صفوف فريقه الجديد جوفنتوس أفضل بكثير من ريال مدريد، مشيراً إلى أن الأجواء في تورينو أكثر أسرية وأريحية.

وقال رونالدو في هجومه على الريال:” مسرور للغاية أنني هنا، المدينة رائعة والمشجعون جيدون للغاية، جوفنتوس نادٍ رائع بمنظومة قوية، اللاعبون هنا متواضعون ويعملون بِجِدّ، نعم انطباعي جيد، حتّى في مدريد هم متواضعون لكن هنا أشعر أنني أفضل، هنا مختلف عن مدريد، هنا شعور العائلة أكبر، إنهم أفضل مجموعة لعبت معهم”.