مانشستر يونايتد يعرض 100 مليون لخطف هدف برشلونة وريال مدريد :

أصبح من المسلم به أن إدارة نادي مانشستر يونايتد، أسقط في يدها، ولم يعد أمامها سوى الدخول في موسم الإنتقالات بقوة وشراسة، من أجل تدعيم صفوف الفريق، بغية تعديل مركزه البعيد عن المنافسة، بل حتى عن المربع الذهبي في ترتيب جدول بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، خوفًا من عدم تأهل الفريق للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، وهو ما قد يكون له عواقب فنية وإقتصادية وخيمة على النادي.

وهو الأمر الذي دعمته التقارير الصحفية الإنجليزية، والتي تحدثت عن إستعداد مانشستر يونايتد لتقديم عرضًا مغريًا إلى نادي ليون، من أجل الحصول على خدمات لاعبه وسط ميدانه، تانجوي ندومبيلي.

حيث تم الكشف عن أن مان يونايتد قد رصد 100 مليون يورو، لضمان موافقة النادي الفرنسي على بيعه، وإن كانت الأنباء التي وردت من قبل، تؤكد أن جان ميشيل أولاس، رئيس ليون يضع في حسبانه الحصول على مبلغٍ لا يقل عن 130 مليون يورو من وراء بيع ندومبيلي، وأفصح عن أنه رفض من قبل عرضًا من أحد الأندية لشراء لاعبه بلغ قدره 50 مليون يورو.

وسيتعين على يونايتد التغلب على منافسة محتدمة مع أكبر الفرق الأوروبية، التي تتابع تطور اللاعب الشاب عن كثب، حيث أنه قد جذب إنتباه برشلونة، ويضعه من ضمن الخيارات البديلة في حال عدم نجاحه في ضم الهولندي دي يونغ، معتمدًا على علاقات أبيدال مع مسؤولي النادي الفرنسي، وكذلك هناك رغبة من غريمه ريال مدريد لضم اللاعب، وأيضًا باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي، وجوفنتوس، بايرن ميونيخ.

الجدير بالذكر أن ندومبيلي يبلغ 21 عامًا فقط، ويعد من أبرز اللاعبين الواعدين في الكرة الفرنسية، ويرتبط بعقدٍ طويل ممتد مع ناديه حتى صيف 2023.