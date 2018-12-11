نجم نابولي يسخر من شعار ليفربول قبل مواجهة الفريقين :

سخر البلجيكي دريس ميرتينز، مهاجم نادي نابولي الإيطالي، من غريمه ليفربول قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين، على ملعب “آنفيلد”، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويأمل كلا الفريقان في خطف بطاقة العبور لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل نابولي صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بينما يأتي ليفربول في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، خلف باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

وقال ميرتنز في تصريحات صحفية: “أكبر ذكرى لي في هذا الملعب كانت حينما جئت هنا من قبل منذ 10 سنوات مع أوتريخت في الدوري الأوروبي، وكان هناك لافتة (هذا هو ملعب أنفيلد – This is Anfeild)”.

وأضاف المهاجم البلجيكي:” كان الجميع يتحدثون عن تلك اللافتة، لذلك كنت أتوقع أنها لافتة كبيرة جدا، عندما وصلت إلى النفق سألت أين هو الشيء الذي تتحدثون عنه؟ فقالوا أنني عبرت أمامها ولم ألاحظها”.

وواصل ميرتينز حديثه قائلًا: “لذلك في الشوط الثاني نظرت إلى هذه اللافتة الصغيرة، وسألت هل هذا مميز للغاية؟”.

وبسؤاله عن الفارق بين الكرة في إنجلترا وإيطاليا:”الفارق أن الجماهير هناك مجنونة إلى حد كبير ونحن اعتدنا على مثل هذه الأجواء، هذه هي الليالي التي نرغب في لعبها”.

وشارك ميرتينز البالغ من العمر 31 عامًا في جميع مباريات فريقه بدور المجموعات من دوري الأبطال هذا الموسم، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف، ومن المتوقع مشاركة أساسيًا أمام الريدز.

وسيكون ليفربول مطالبًا بتحقيق الفوز إذا أراد التأهل للدور المقبل، بينما أى نتيجة غير الفوز ستلقي بوصيف النسخة الماضية خارج دوري أبطال أوروبا في بداية الرحلة من دور المجموعات، أما نابولي فإن التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد ستؤهله مباشرة للدور المقبل.

وكان رفاق ميرتينز قد نجحوا في تحقيق الفوز على ليفربول في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات بهدف دون مقابل، على ملعب “سان باولو”، سجله لورينزو إنسيني في آخر لحظات المباراة.