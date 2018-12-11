وناس يتصدر الصحافة الإيطالية، الإعلاميون يصفونه بـ”المجنون” :

ما زال الدولي الجزائري آدم وناس يصنع الحدث في الساحة الإعلامية الإيطالية، وذلك بعد الأداء الراقي والكبير الذي قدمه في مباراة ناديه الإيطالي نابولي أمام نادي فروسينوني في المواجهة التي انتهت على نتيجة أربعة أهداف نظيفة كان لمتوسط ميدان الخضر نصيبا منها عندما سجل هدف نابولي الثاني بقذفة صاروخية من بعد حوالي 25 مترا، هذا الهدف لم يكن السبب الرئيسي في إشادة الإعلام الإيطالي بصاحب الـ22 سنة، بل الأداء الذي قدمه طيلة الدقائق التي لعبها ما زاد من اقتناع التقنيين والمحللين الإيطاليين بإمكانات وناس الذي عانى ويلات التهميش من قبل مدربه السابق ساري الذي كاد يتسبب له في العودة للبطولة الفرنسية بعدما قرر الدولي الجزائري العودة لناديه السابق، وعدم مواصلة المغامرة في الكالتشيو الإيطالي قبل أن يقنعه المدرب الحالي أنشيلوتي بالبقاء واعدا إياه بمنحه فرصة.

لاعب الخضر في التشكيلة المثالية للدوري الإيطالي

بالحديث عن لقاء ليفربول في الأبطال نشير إلى أن الجزائري الآخر آدم وناس يتطلع إليه وبشد، رغم ذلك تبقى مشاركة آدم غير منتظرة لأن كل المؤشرات تشير إلى عودة الاعتماد على التشكيل الأساسي الذي لعب به أنشيلوتي أغلب اللقاءات القوية، في سياق متصل وبعد تألقه في لقاء فروسينوني اختير يوم أمس لاعب الخضر ضمن التشكيل المثالي للجولة المنقضية من الكالتشيو، آدم نال ثاني أعلى تقييم (9.1 من 10) من موقع هو سكورد والذي أشاد به وبتألقه كثيرا، يذكر أن وناس قدم أحسن لقاء له على الإطلاق منذ انضمامه لنابولي ليس فقط بفضل فنياته بل بفضل هدفه الرائع أيضا.

ألهب المواقع الإيطالية والإعلاميون يطلقون عليه صفة “المجنون”

الأداء الكبير الذي قدمه لاعب المنتخب الوطني الجزائري ونابولي الإيطالي خلال مباراة ناديه الأخيرة في “السيري أ”، جعلته محل إشادة واسعة من قبل الإعلام الإيطالي من مواقع مختصة، محللين رياضيين، وأيضا صحافة محلية هذه الأخيرة كانت قد منحته تسمية جديدة عندما أطلقت عليه صفة اللاعب “المجنون” وهذا على اعتبار أن لا أحد يعلم ما سيعمل وناس عندما تكون عنده الكرة وحتى زملائه فوق أرضية الملعب لا يعلمون إن كان سيمررها لهم أو يترجل بقيادة هجمة فردية أو حتى القذف من بعيد، كما كان عليه في هدف نابولي الثاني خلال المواجهة الماضية، الأمر الذي جعل الإعلاميين الإيطاليين يطلقون عليه صفة “المجنون”.

وناس يتطلع لمواصلة التألق ضد ليفربول اليوم

الإعلام الإيطالي الصادر يوم أمس نصح أنشيلوتي بالاستثمار في تألق الجزائري وإشراكه من جديد في لقاء اليوم المرتقب أمام نادي ليفربول الإنجليزي، باعتبار أن الأداء الذي قدمه في مباراة البطولة الإيطالية خلال الجولة الماضية سيشفع له دون أدنى شك من الظفر بفرصة أخرى في مباراة اليوم، حيث قد يكون متوسط ميدان الخضر حلا آخر أو سلاحا مخفيا على مدرب “الليفر” الذي ربما لا يعرف إمكانات الدولي الجزائري ما قد يصب في مصلحة أنشيلوتي المعروف بمثل هذه المفاجآت، من خلال الرهان على لاعبين ليس لدى مدرب المنافس معلومات كافية حول إمكاناتهم.

م.دحوي

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