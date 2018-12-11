‎بودبوز يغيب عن تدريبات ريال بيتيس والسبب مجهول :

‎غاب لاعب الخضر رياض محرز عن تدريبات فريقه ريال بيتيس والتي خاضها الفريق يوم أمس تحسبا للقاء دودلانج لحساب الجولة الأخيرة من مجموعات الدوري الأوروبي، ولم تشر التقارير الإسبانية لسبب غياب بودبوز بالتحديد واكتفت بالتأكيد على أنه لم يكن حاضرا لا مع البدلاء الذين خاضوا حصة تدريبية عادية ولا مع المصابين الذين تواجدوا في عيادة النادي، غياب رياض يطرح الكثير من علامات الاستفهام خاصة إن كان غيابه تمردا ( غير مستبعد ) لأن رياض ضاق ذرعا من تصرفات مدربه كيكي سيتين الذي يبعده في كل مرة عن اللقاءات، وبات من شبه المؤكد رحيل بودبوز عن فريقه فبعد الخلافات والغيابات جاء وقت العصيان على ما يبدو حيث سيساعده في ذلك كثرة الراغبين في ضمه على اختلاف الدوريات التي يلعبون فيها بين الفرنسي، التركي وأيضا الإسباني والأمريكي.

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