‎بونجاح يتوج بجائزة جديدة في قطر :

‎أعلنت رابطة أندية دوري نجوم قطر صباح أمس الاثنين عن تتويج الدولي الجزائري بغداد بونجاح بجائزة جديدة، الأمر يتعلق بجائزة أحسن لاعب في الدوري لشهري نوفمبر الماضي وديسمبر الحالي، وقدم بونجاح مستويات باهرة في الفترة الأخيرة إذ سجل في كل اللقاءات التي لعبها وقاد فريقه لتحقيق انتصارات متتالية، كما تمكن من تحطيم الرقم التاريخي لهداف الدوري القطري، وكان بغداد قد توج بجائزة أحسن لاعب في شهر نوفمبر الماضي بحسب استفتاء قناة الدوري والكأس المحلية الناقل للدوري القطري .

‎بونجاح “لا يهمني التسجيل بقدر ما يهمني قيادة السد للفوز”

‎بما أنه صار ماكنة أهداف فقد تكلم بغداد عن إمكانية التسجيل مرة أخرى وقال:” مباراة الغد في غاية الأهمية بالنسبة لنا سنخوضها من أجل الفوز فقط ولا بديل عنه، ما يهمني هو فوز الفريق بالمباراة بغض النظر عن من يسجل أهدافاً خلال المباراة سواء بغداد أو أكرم أو الهيدوس أو تشافي أو أي لاعب في الفريق، وفي حالة حصولي على فرصة لن أفرط بها وسأهز الشباك بكل تأكيد لأن هذه هي مهمتي بالفريق وأسعى وأجتهد دائماً لتقديم أفضل ما لدي ومساعدة زملائي في تحقيق الانتصارات “واختتم قائلا: “نوجه الدعوة إلى الجمهور السداوي لحضور المباراة والوقوف خلف الفريق في هذه المباراة الهامة، فالتواجد الجماهيري هام للغاية ويزيد من حماس اللاعبين ورغبتهم في تقديم مباراة كبيرة وإن شاء الله نحقق الفوز ونسعدهم “.

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