‎تألق غلام يدهش أنشيلوتي ويجبر “الفيفا” على الاعتراف :

‎كما كان متوقعا تواصلت الإشادة بلاعب الخضر فوزي غلام بعد أدائه الكبير في لقاء فروسينوني الذي أقيم أمسية السبت، الإعلام الإيطالي ولليوم الثالث على التوالي واصل الإشادة بالجزائري حتى أن غالبية الصحف والمواقع طالبت المدرب كارلو أنشيلوتي بالاعتماد عليه مجددا وفي أقرب فرصة، المستوى الكبير الذي قدمه غلام لفت أنظار موقع “فيفا” حيث تم اختياره ضمن القائمة الاحتياطية للتشكيلة التي اختارها، وهو أمر يبدو أكثر من متوقع بعد المستوى الراقي الذي قدمه والتمريرتين الحاسمتين اللتين أسهمتا في فوز فريقه برباعية .

‎أنشيلوتي انبهر من ردة فعله الكبيرة

‎إلى ذلك أعدت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبور” الإيطالية وفي نسختها الورقية ليوم أمس تقريرا عن غلام وعن عودته الموفقة، الصحيفة الأكثر انتشارا في إيطاليا وبحسب مصادرها قالت أن المدرب أنشيلوتي منبهر من ردة فعل غلام، حيث لم يكن يتوقع كل هذا الإبداع وهذه الرغبة، ولم تشر “لا غازيتا” لمشاريع أنشيلوتي بخصوص غلام لكنها استبعدت أن يشركه أساسيا في اللقاءات القوية من دون الإشارة إليها، حيث قالت أن غلام عائد من إصابة خطيرة وغياب امتد لأكثر من عام ولن يشارك إلا في اللقاءات السهلة وما شابه ذلك ولما لا نراه أساسيا مرة أخرى في لقاء كالياري يوم الأحد المقبل في الدوري .

‎إجماع كبير على غيابه عن لقاء اليوم ضد ليفربول

‎رغم الانبهار بعودته ومستواه إلا أن غالبية الصحف والمواقع الإيطالية توقعت غياب غلام عن لقاء اليوم ضد ليفربول ضمن الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا ، حيث قالت أن المدرب أنشيلوتي سيعود للاعتماد على الظهير البرتغالي ماريو روي، غلام ورغم مستوياته إلا أنه مازال بحاجة للوقت للمشاركة في لقاءات من هذا الحجم وأمام مهاجمين من عيار محمد صلاح، ساديو ماني وفيرمنيو، على أمل ن تصب مجريات اللقاء في صالحه ونراه ولو كبديل هذا وسيكون نابولي بحاجة للتعادل أو الخسارة بفارق هدف مع التسجيل من أجل التأهل للدور المقبل وهو أمر لن يكون سهلا أما نائب بطل أوروبا.

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