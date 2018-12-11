‎ماندي يثمن فوز فريقه والإعلام الإسباني يشيد به :

‎تمكن الدولي الجزائري عيسى ماندي من قيادة فريقه ريال بيتيس لتحقيق فوز هام في الدوري على حساب رايو فاليكانو بهدفين من دون رد أسهم في اقترابهم أكثر من مراكز الدوري الأوربي، لاعب الخضر شارك أساسيا لعب تسعين دقيقة وقدم مستوى جيد جدا، حيث أشادت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الذائعة الصيت في إسبانيا بالدولي الجزائري وقالت أنه قدم مستويات رائعة وكان “صمام الأمان ” في الخلف، الصحيفة السابقة أشادت أيضا بتعامل ماندي كقائد حقيقي للفريق وقالت أنه كان أكثر من رائع، وعاد ماندي ليحوز الإشادات بعد أن كان قد انتقد في بعض اللقاءات السابقة بسبب تراجع مستواه” .

‎ماندي:” الفوز أهم من الأداء ونتطلع لمنافسة الدوري الأوروبي”

‎إلى ذلك أدلى لاعب الخضر بتصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه تكلم فيه عن اللقاء والتحديات التي تنظر بيتيس وقال: ” لم نقدم لقاء كبيرا لكن الأهم أننا حققنا الفوز، نمر بمرحلة أكثر من جيدة وكنا مطالبين بتحقيق فوز جديد، هذه هي كرة القدم في بعض الأحيان تكون مطالبا بتحقيق الانتصارات بغض النظر عن المستوى المقدم في لقاءات كثيرة سابقة كنا الأحسن لكننا لم نسجل والآن حدث العكس” أما عن منافسة الدوري الأوروبي يوم الخميس فقال:” علينا أن نواصل على نفس النهج، أماننا أيضا لقاء الدوري الأوروبي هدفنا هو التأهل في المركز الأول “.

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