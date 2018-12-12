الخليفي:”سعيد للغاية بالفوز والتأهل لدور الـ16″

أشاد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان بلاعبي الفريق ومدربهم توماس توخيل بعد الفوز على ريد ستار بلجراد الصربي 4-1، في دوري أبطال أوروبا.

وصرح الخليفي عبر راديو مونت كارلو، “سعيد للغاية بالفوز والتأهل لدور الـ16، لقد حققنا هدفنا وإنهاء مشوارنا في الصدارة سيجنبنا مواجهات قوية في المرحلة القادمة، فخور باللاعبين والمدرب”.

وأضاف: “لقد ظهر الفريق في بلجراد بشخصية قوية، كذلك الفوز على ليفربول منحنا الثقة، وأثبتنا خلاله أيضا أننا فريق كبير، لقد كان لقاء مهما لتغيير الصورة الذهنية عن بي إس جي”.

وواصل: “أهنئ توخيل، لأن لديه فلسفة تدريبية مميزة، أحبها كثيرا”.

في سياق آخر، لم يحسم ناصر الخليفي في ختام تصريحاته سياسة فريقه في فترة الانتقالات الشتوية، قائلا: “لدينا تشكيلة مميزة من اللاعبين، لا أعلم إذا كنا بحاجة لصفقات جديدة أم لا، أعتقد أننا نسير بشكل رائع في المرحلة الحالية”.