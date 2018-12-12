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برشلونة وريال بيتيس يتشاركان في صفقة برازيلية :

12 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 53 زيارة

يناقش نادي ريال بيتيس مع نظيره برشلونة، إمكانية الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي إيمرسون أباريسيدو من أتلتيكو مينيرو، بمساعدة من جانب الفريق الكتالوني.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إن ريال بيتيس يريد الحصول على جهود الظهير إيمرسون أباريسيدو، البالغ من العمر 19 عامًا.

وأكدت الصحيفة أن ريال بيتيس يريد تدخل برشلونة في الصفقة، حيث من المتوقع أن يكون ثمن اللاعب 12 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يدفع ريال بيتيس، 9 ملايين يورو، في الوقت الذي يسدد فيه برشلونة، 3 ملايين يورو، على أن يكون للفريق الكتالوني، الأولوية لشراء أباريسيدو من بيتيس، بجانب حصوله على نسبة من بيع اللاعب مستقبلًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أندريه كوري، مستشار برشلونة في البرازيل، هو من اقترح الصفقة، وذلك بموافقة لورنزو سيرا، المدير الرياضي لريال بيتيس، وبيب سيغورا، نظيره في البارسا.

ونوهت الصحيفة أن أباريسيدو لن يغادر جدران أتلتيكو مينيرو حتى جوان المقبل، حيث خاض حتى الآن 23 مباراة مع فريقه البرازيلي، وسجل هدفًا وصنع آخر.

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