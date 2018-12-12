برشلونة يخشى تدمير صورته بسبب ديمبلي :

باتت إدارة برشلونة، تخشى من تدمير صورة النادي على الساحة العالمية، بسبب حالة عدم الالتزام التي يعيشها الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم الفريق، والذي عاد مؤخرًا لعادته السيئة بالحضور متأخرًا عن التدريبات.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” المقربة من برشلونة، إن الأداء الجيد والأهداف والمساعدات التي قدمها اللاعب في المباريات الأخيرة غطت على الضوضاء التي أحاطت به في الأسابيع الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة تخشى أن تدمر تصرفات ديمبلي صورة النادي، لأنها تنقل شعورًا بأن اللاعب يسخر من كيان البارسا.

وقامت إدارة برشلونة باستدعاء ممثلي اللاعب سيسوكو وليشتشتاينر، لتحليل حادثة التأخير الأخيرة لديمبلي عن التدريبات والتي امتدت إلى ساعتين.

وأشارت إلى أن برشلونة لن يقوم بأي اجتماع آخر حول أي سلوك سيئ للاعب الفرنسي، وسيتعين على المدير العام بيب سيغورا، والسكرتير الفني إيريك أبيدال حل هذه القضية.

ولن يكون برشلونة مستعدًا للدخول في حالة حرب مع اللاعب الفرنسي، لكن هذا الموقف المتكرر لا يعجب إدارة النادي، وقد يؤثر على الفريق بشكل عام.