بلماضي لم يعلن عن قائمة المحليين وشكوك حول لعب لقاء قطر :

ينتهج الناخب الوطني جمال بلماضي نفس السياسة في التعامل مع قائمة اللاعبين الذين يستدعيهم للتربصات سواء مع المنتخب الأول أو المنتخب المحلي الذي سيشرف على أول تربص له نهاية الشهر الحالي، غير أن بلماضي لحد الساعة لم يعلن عن قائمة اللاعبين التي ستشارك في هذا التربص الذي من المبرمج أن يختتم بلقاء ودي مع المنتخب القطري، لكن ورغم الاتفاق الواقع بين اتحاديتي البلدين يبقى إلغاء هذه المواجهة واردا جدا بعد الحديث عن رغبة القطريين في اللعب دون جمهور وهو ما يرفضه الطرف الجزائري.

لاعبو الخليج قد يشاركون في التربص

بعد أن أكد بلماضي عن رغبته في تواجد بعض اللاعبين المحترفين في التربص القادم للمنتخب المحلي، تبقى مشاركة المحترفين في البطولات الأوروبية صعبة للغاية ولن تسمح الأندية للاعبيها بالمشاركة في تربص خارج تواريخ الفيفا وهو ما سيجعل من بلماضي يراهن على لاعبي البطولات الخليجية في صورة بونجاح، وبن العمري وتجريب بن يطو لأول مرة مع المنتخب وهم اللاعبون الذين بإمكانهم المشاركة في هذا التربص على اعتبار توقف البطولات هناك للعب كأس آسيا.

الإجراءات الإدارية لن تكون معقدة مع قطر

عدم إعلان بلماضي لقائمة اللاعبين المعنيين بالتربص القادم للخضر حتى الآن ومع طرحه العديد من الشكوك حول إمكانية إلغائه، يبقى هذا التأخر مرده تأكد بلماضي أن الإجراءات الإدارية مع دولة قطر سهلة جدا واللاعبين المحليين، الذين سيستدعيهم لن يجدوا إشكالا في دخول الأراضي القطرية والتأشيرات قد تسلم لهم في يوم واحد وهو السبب الذي يجعله يتبنى نفس سياسة المنتخب الأول بالإبقاء على السوسبانس حتى يوم أو يومين من انطلاق التربص.

المنتخب المحلي سيكون ببصمة مدان

بحكم أن الناخب الوطني لا يعرف كل لاعبي البطولة الوطنية بحكم مشاهدته لبعض اللقاءات في الجزائر العاصمة فقط، فقد كلف من قبل مناجير المنتخب الوطني حكيم مدان بإعداد قائمة المنتخب المحلي ومتابعة اللاعبين، الذين يرى فيهم القدرة على تمثيل المنتخب، فمدان الوحيد حاليا الذي يعرف بطولتنا مقارنة بباقي مساعدي بلماضي الذي لا يزال في الدوحة القطرية عقب حصوله على شهادة جديدة في التدريب، فالمنتخب المحلي القادم سيحمل بصمة مدان بنسبة كبيرة جدا.

المديرية الفنية في خبر كان وبلماضي راهن على مدان

كان من واجب المديرية الفنية الوطنية مساعدة بلماضي في إعداد قائمة المنتخب المحلي إن كانت فعلا تقوم بدورها وتضم أكفاء للقيام بهذا العمل، غير أن الناخب الوطني يعرف المشاكل التي تعيشها حاليا والمهام أيضا الملقاة على عاتقها وهو ما جعله يراهن على خبرة مدان كلاعب من أجل مساعدته في إعداد القائمة الأولية للمنتخب المحلي في انتظار متابعته للقاءات من مرحلة الذهاب واكتشاف لاعبين آخرين.

ب-ب

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