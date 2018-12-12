بونجاح هداف في قمة قطر والسد يعتلي الصدارة :

نجح نادي السد القطري في حسم قمة الدوري القطري الممتاز عندما أطاح بالمتصدر نادي الدحيل لحساب لقاء مؤخر عن الجولة التاسعة، وهي القمة التي حبست الأنفاس ونقاطها بالنسبة للزعيم تعني اعتلاء الصدارة، بما أن الفرق كانت نقطة واحدة بينهما، فرغم أن الدحيل كان السباق لافتتاح باب التسجيل، إلا أن رفقاء بونجاح تمكنوا من تعديل النتيجة وإضافة هدفين أنهيا بهما اللقاء متفوقين بثلاثية مقابل واحد مع اقتناص الصدارة بفارق نقطتين عن الدحيل.

سجل هدفه 29 في الدوري

أصبح لا يمكن الحديث عن أي لقاء للسد القطري دون ذكر بونجاح في قائمة هدافي اللقاء، فرغم أن لاعب الخضر كان غائبا عن الهدف الأول والثاني، غير أنه رفض الخروج خالي الوفاض من المواجهة ودون اسمه في الهدف الثالث الذي سجله في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وهو الهدف رقم 29 له هذا الموسم في الدوري والذي جعله يحافظ على فارق الأهداف مع أقرب ملاحقيه المغربي يوسف العربي مهاجم الدحيل الذي كان وراء هدف فريقه الوحيد أمس، كما أن بونجاح رفع رصيده إلى الهدف 56 في عام 2018 وفي كل المنافسات التي لعبها.

مرسيليا اقتنع بإمكانياته وعرضه بعيدا عن إقناع السد

بعيدا عن أهداف بونجاح وبالحديث عن مستقبله، أكدت تقارير إعلامية فرنسية أن مسؤولي نادي مرسيليا اقتنعوا أخيرا أن لاعب الخضر هو قلب الهجوم الحقيقي الذي يمكنه حل العقم الهجومي الذي لازم نادي الجنوب منذ مدة طويلة، وكشفت ذات التقارير أن مرسيليا قدم عرضا أوليا بقيمة 5 ملايين أورو للسد قصد التخلي عن لاعبه، وهو العرض الذي يبدو بعيدا جدا لإقناع الطرف القطري من أجل تسريح نجمه، وهو الذي حدد سعره من قبل بـ15 مليون أورو، لكن إذا كان مرسيليا يريده في شكل إعارة فالسعر يبقى مناسبا جدا.

نانت دخل على الخط وحاليلو يتربص به

لن يكون مرسيليا في طريق مفتوح للتعاقد مع الدولي الجزائري رغم ارتباطه به منذ مدة، فهناك ناد جديد دخل الخط وهو نانت الفرنسي بحسب مواقع مقربة من كناري فرنسا، الذي يشرف عليه الناخب الوطني الأسبق البوسني وحيد حاليلوزيتش، الذي يعرف جيدا إمكانيات بونجاح وقد يتمكن من إقناعه وخطفه من نادي الجنوب الفرنسي.

ب-ب

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