الرئيسية / آخر الأخبار / توخيل يستبعد سان جيرمان من المرشحين للتتويج الأوروبي :

توخيل يستبعد سان جيرمان من المرشحين للتتويج الأوروبي :

12 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, رابطة أبطال أوروبا, ملاعب العالم 51 زيارة

استبعد توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، فريقه من المرشحين لحصد لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، رغم التأهل لدور الـ 16، بعد تصدر المجموعة الثالثة.

وبسؤاله عن الحكم على موسم سان جيرمان بالفشل، حال الخروج من دوري الأبطال، رد توخيل “يجب احترام قوة هذه المسابقة، وضرورة امتلاك الخبرات الكافية للعب في دور الثمانية والمربع الذهبي”.

وأضاف المدرب الألماني، عبر صحيفة لو باريزيان “فريقنا لا يملك هذه الخبرات، لذا لسنا من المرشحين للفوز باللقب”.

وتابع “الكثيرون يطالبون سان جيرمان بالذهاب بعيدًا في دوري الأبطال، لكن الوقت غير مناسب لهذا الحلم، يجب أن نتحلى بالتركيز والاستعداد القوي للأدوار الإقصائية”.

وأشار توخيل إلى أن الفريق القوي، يجب أن يضم بين صفوفه، 14 أو 15 لاعبًا مميزًا، ليكون قادرا على تجاوز أي صعوبات أو نقص عددي في الإصابات والإيقاف.

وتأهل البي إس جي لثمن نهائي البطولة القارية، بعد تصدر المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، رفقة ليفربول الإنجليزي، الذي حل وصيفًا برصيد 9 نقاط.

شاهد أيضاً

برشلونة وريال بيتيس يتشاركان في صفقة برازيلية :

يناقش نادي ريال بيتيس مع نظيره برشلونة، إمكانية الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي إيمرسون أباريسيدو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved