حل النجم الجزائري رياض محرز خامسا من حيث اللاعبين الأعلى أجرا ضمن تعداد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي حيث كشف الموقع الفرنسي “سبورت 10” المختص في متابعة الجوانب الاقتصادية في كرة القدم الأوروبية أجور لاعبي المان و ترتيبهم، ويحصل الدولي الجزائري على راتب سنوي قدره 11.9 مليون أورو و يتقدمه أربعة لاعبين فقط وهم الإسباني ديفيد سيلفا (13.1 مليون أورو) والأرجنتيني سيرجيو أغويرو (14.9 مليون أورو) والبلجيكي كيفن دو بروين (16.7 مليون أورو) والإنجليزي رحيم سترلينغ (17.9 مليون أورو) ، فيما يتقدم نجم الخضر على عدة نجوم على غرار الألماني ليروي ساني (5.4 ملايين أورو) والبرتغالي بيرناردو سيلفا (10.5 ملايين أورو) والبرازيليان فيرناندينيو (9 ملايين أورو) وغابرييل خيسوس (5.4 مليون أورو(.
الرئيسية / آخر الأخبار / رياض محرز خامسا من حيث اللاعبين الأعلى أجرا ضمن تعداد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي
شاهد أيضاً
منتخبا أقل من 17 و23 سنة دون مدربين خلال تربصي ديسمبر :
ضبطت المديرية الفنية برنامج تربصات المنتخبات السنية للمنتخب الوطني الجزائري، حيث زاول منتخب أقل من …