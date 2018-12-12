رياض محرز خامسا من حيث اللاعبين الأعلى أجرا ضمن تعداد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي

حل النجم الجزائري رياض محرز خامسا من حيث اللاعبين الأعلى أجرا ضمن تعداد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي حيث كشف الموقع الفرنسي “سبورت 10” المختص في متابعة الجوانب الاقتصادية في كرة القدم الأوروبية أجور لاعبي المان و ترتيبهم، ويحصل الدولي الجزائري على راتب سنوي قدره 11.9 مليون أورو و يتقدمه أربعة لاعبين فقط وهم الإسباني ديفيد سيلفا (13.1 مليون أورو) والأرجنتيني سيرجيو أغويرو (14.9 مليون أورو) والبلجيكي كيفن دو بروين (16.7 مليون أورو) والإنجليزي رحيم سترلينغ (17.9 مليون أورو) ، فيما يتقدم نجم الخضر على عدة نجوم على غرار الألماني ليروي ساني (5.4 ملايين أورو) والبرتغالي بيرناردو سيلفا (10.5 ملايين أورو) والبرازيليان فيرناندينيو (9 ملايين أورو) وغابرييل خيسوس (5.4 مليون أورو(.