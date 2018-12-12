سليماني أسوأ مهاجم أجنبي في البطولة التركية  :

على الرغم من تألقه مع فريقه التركي نادي فنربخشة في اللقاء الماضي وتوقيعه لهدف ضمن منافسة كأس تركيا، إلا أن هداف المنتخب الوطني الجزائري حاليا إسلام سليماني لا يزال يتعرض لحملة صحفية تركية الدافع منها إجباره على مغادرة النادي هذا الشتاء، حيث وصفت وسائل إعلام تركية إسلام سليماني بأسوأ مهاجم في تاريخ النادي بعد تسجيله لرقم قياسي سلبي حين لم يتمكن منذ مطلع الموسم من التسجيل إلا في مناسبة واحدة في البطولة . أسوأ مهاجم أجنبي حمل ألوان فنربخشة في 17 سنة الأخيرة إسلام سليماني والذي تمت إعارته من نادي ليستر سيتي إلى فنربخشه يرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف 2021 تحول أسوأ مهاجم أجنبي يحمل قميص الفريق في الـ17 سنة الأخيرة، حيث أن الحصيلة التي حققها مع ناديه بتسجيل هدف واحد في 12 جولة هي أضعف حصيلة من الأهداف، حيث حطم الرقم القياسي الذي كان بحوزة الإسباني دانييل غويزا في موسم 2008-2009 بهدفين، والهولندي فينسنت يانسن في موسم 2016-2017.

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