عطال من أحسن الصفقات في فرنسا :

عقب المردود الاكثر من رائع الذي يقدمه الدولي الجزائري يوسف عطال مع ناديه نيس الفرنسي والذي جعله يتوج بالعديد من الجوائز الرمزية آخرها ثاني أحسن لاعب إفريقي في أوربا، كشفت تقارير فرنسية في تقييمها للاعبي الليغ 1 مع اقتراب مرحلة نهاية الذهاب، أن نادي نيس تمكن من إبرام واحدة من أحسن الصفقات والتي قد تكون الأحسن على الإطلاق مع نهاية الموسم بالتعاقد مع الشاب الجزائري القادم من كورتري البلجيكي مقابل مبلغ مالي ضئيل جدا.

نيس سيجد صعوبة في الاحتفاظ به

رغم إدراج نيس بين الأندية التي قامت بأحسن الصفقات بالتعاقد مع عطال، غير أن النادي سيجد صعوبة كبيرة في الاحتفاظ به للموسم القادم وهو الذي تتابع العديد من الأندية مستواه الكبير المقدم حتى الآن، فالأكيد آن خريج نادي بارادو سيكون مطلوبا بقوة الصيف القادم ونيس قد يضطر لبيعه إن كان العرض المالي جيد ويلبي متطلباته المالية وحتى اللاعب يملك طموحا كبيرا ووصول عرضا من ناد كبير سيجعله يضغط من أجل الرحيل.

ب-ب

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