عوار يتمنى اللعب تحت قيادة غوارديولا :

في حوار أدلى به لإذاعة “راديو مونتي كارلو” الفرنسية أرعب اللاعب الفرانكو جزائري نجم نادي ليون الفرنسي حسام عوار عن رغبته في الالتحاق برياض محرز و حمل ألوان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث كشف عن أمنيته أن يلعب يوماً ما تحت قيادة الإسباني بيب غوارديولا : “اللعب تحت قيادة غوارديولا، نعم أتمنى ذلك يوماً ما فهو بالنسبة لي مدرب رائع الإقناع ولديه الدافع وهو يفعل ما يريد”. وأضاف اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية: “لدينا قواسم مشتركة في رؤية كرة القدم، وأشاركه في رأيه وطريقة لعب الفريق، سيكون من الرائع أن أتدرب تحت قيادة مدرب مثله”. محرز خامس أعلى اللاعبين أجرا في السيتي

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