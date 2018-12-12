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عوار يتمنى اللعب تحت قيادة غوارديولا :

12 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 66 زيارة

 في حوار أدلى به لإذاعة “راديو مونتي كارلو” الفرنسية أرعب اللاعب الفرانكو جزائري نجم نادي ليون الفرنسي حسام عوار عن رغبته في الالتحاق برياض محرز و حمل ألوان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث كشف عن أمنيته أن يلعب يوماً ما تحت قيادة الإسباني بيب غوارديولا : “اللعب تحت قيادة غوارديولا، نعم أتمنى ذلك يوماً ما فهو بالنسبة لي مدرب رائع الإقناع ولديه الدافع وهو يفعل ما يريد”. وأضاف اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية: “لدينا قواسم مشتركة في رؤية كرة القدم، وأشاركه في رأيه وطريقة لعب الفريق، سيكون من الرائع أن أتدرب تحت قيادة مدرب مثله”. محرز خامس أعلى اللاعبين أجرا في السيتي

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