فان ديك: أندية أوروبا تخشى الصدام مع ليفربول :

قال فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، إن فريقه جعل الأمور صعبة على نفسه، في انتصاره 1-0 على نابولي، أمس الثلاثاء، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأهدر ليفربول، العديد من الفرص للتسجيل، وفيما بين ذلك، هز محمد صلاح الشباك، ثم صمد صاحب الأرض لينهي المجموعة الثالثة في المركز الثاني، متفوقا على نابولي بفارق الأهداف المسجلة.

وأضاف فان ديك، في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي “كان يمكن أن نسهل الأمور على أنفسنا، لو أحرزنا هدفين، لكننا أنجزنا المهمة وبلغنا الأدوار الاقصائية”.

وسيعرف وصيف البطل في الموسم الماضي، هوية منافسه في دور الـ 16، عند إجراء القرعة الإثنين المقبل، وأكد فان ديك، أن أندية أوروبا تخشى الصدام مع ليفربول.

وتابع فان ديك “لا أعتقد ذلك، هذا ما أظهرناه في الموسمين الماضي والحالي، سنرى ماذا سيحدث”.