فييرا يسعى وراء انتداب بودبوز إلى نيس :

بعد أن تحول إلى اللاعب المنبوذ رقم واحد داخل أسوار نادي بيتيس إشبيلية الإسباني و تعقد وضعيته بشكل كبير ، بدأت العروض تتهاطل على الدولي الجزائري رياض بودبوز خاصة من طرف النوادي الفرنسية التي ترغب في الاستفادة من وضعه مع ناديه والتعاقد معه، حيث ذكرت مجلة “فرانس فوتبال” أمس أن نادي الجنوب الفرنسي فريق نيس قد أبدى استعداده للارتباط مع بودبوز، حيث يبحث التقني باتريك فييرا عن متوسط ميدان هجومي، ما دفع به لمطالبة إدارة النادي إلى وضع اللاعب الجزائري ضمن أولويات التعاقدات الشتوية ليزامل بالتالي يوسف عطال . شرط بيتيس المالي يعتبر عقبة كبيرة في وجه نيس أمام رغبة نادي نيس الفرنسي في الاستفادة من خدمات رياض بودبوز و رغبة اللاعب في مغادرة نادي الأندلس ، سوف تكون أكبر عقبة لإتمام صفقة الانتقال هي القيمة المالية التي تطالب بها إدارة نادي ريال بيتيس إشبيلية الإسباني لتسريح بودبوز في جانفي المقبل، بعد أن خرج من دائرة الحسابات التكتيكية والفنية للمدرب كيكي سيتين ، حيث يشترط مسؤولو بيتيس مبلغا لا يقل عن 7 ملايين أورو وهي نفس القيمة المالية التي سدّدتها إدارة النادي الإسباني لِنظيرتها من مونبلييه الفرنسي، لجلب بودبوز صيف 2017 ، علما أن الجزائري لا يزال مرتبطا بعقد مع ريال بيتيس إشبيلية ينقضي صيف 2021. ******** سليماني أسوأ مهاجم أجنبي في البطولة التركية على الرغم من تألقه مع فريقه التركي نادي فنربخشة في اللقاء الماضي وتوقيعه لهدف ضمن منافسة كأس تركيا، إلا أن هداف المنتخب الوطني الجزائري حاليا إسلام سليماني لا يزال يتعرض لحملة صحفية تركية الدافع منها إجباره على مغادرة النادي هذا الشتاء، حيث وصفت وسائل إعلام تركية إسلام سليماني بأسوأ مهاجم في تاريخ النادي بعد تسجيله لرقم قياسي سلبي حين لم يتمكن منذ مطلع الموسم من التسجيل إلا في مناسبة واحدة في البطولة . أسوأ مهاجم أجنبي حمل ألوان فنربخشة في 17 سنة الأخيرة إسلام سليماني والذي تمت إعارته من نادي ليستر سيتي إلى فنربخشه يرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف 2021 تحول أسوأ مهاجم أجنبي يحمل قميص الفريق في الـ17 سنة الأخيرة، حيث أن الحصيلة التي حققها مع ناديه بتسجيل هدف واحد في 12 جولة هي أضعف حصيلة من الأهداف، حيث حطم الرقم القياسي الذي كان بحوزة الإسباني دانييل غويزا في موسم 2008-2009 بهدفين، والهولندي فينسنت يانسن في موسم 2016-2017.

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