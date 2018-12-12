منتخبا أقل من 17 و23 سنة دون مدربين خلال تربصي ديسمبر :

ضبطت المديرية الفنية برنامج تربصات المنتخبات السنية للمنتخب الوطني الجزائري، حيث زاول منتخب أقل من 17 سنة تربصه التحضيري الأول الذي ينتهي اليوم على أن ينطلق الثاني يوم 16 وينتهي في الـ18 منه، وذلك لتحضير المشاركة في دورة شمال إفريقيا التي ستلعب في مراكش المغربية، في حين سيشرع منتخب أقل من 23 سنة في تربص من 22 إلى 25 ديسمبر الجاري في البليدة لتحضير مواجهة غينيا الاستوائية في تصفيات الكان والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

المنتخبات الشابة دون مدربين بعد إقالتهم من زطشي

يبدو أن الفاف غير متسرعة في تعيين مدربين للإشراف على المنتخبات الشابة للمنتخب الوطني رقم الاستحقاقات التي تنتظرهم قريبا، لكنها بالمقابل كانت متسرعة جدا في إقالة المدربين بقرار من زطشي، بحجة غياب النتائج الإيجابية وبالتالي دفعت مدير المنتخبات الوطنية السابق بوعلام شارف للاستقالة من تدريب منتخب أقل من 23 سنة وهو الذي كان وراء تعيين مدربي الفئات السنية للمنتخب الوطني، فلحد الآن لم يتم التعاقد مع أي مدرب وعضوا المديرية الفنية سيشرفان على التربصات بنسبة كبيرة جدا.

زطشي يفكر في مدرب أجنبي للمنتخب الأولمبي

يسير رئيس الفاف إلى التعاقد مع مدرب أجنبي للإشراف على العارضة الفنية للمنتخب الأولمبي بعد انسحاب المدرب بوعلام شارف ورميه المنشفة عقب الضغط الرهيب الذي فرض عليه من الفاف ومحيطها، فبعد أن كشف سابقا نيته في التعاقد مع تقنيين من المدرسة الإسبانية للإشراف على المنتخبات الشابة، لا تستبعد بعض الأطراف اللجوء إلى المدرسة الفرنسية لتدريب المنتخب الأولمبي التي ترغب هيئة زطشي في تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020.

منصب المدير الفني سيظل شاغرا

في سياق الحديث عن المديرية الفنية الوطنية والتي تعرف شغور منصب المدير بعد استقالة رابح سعدان من منصبه، لا يبدو أن رئيس الفاف يفكر في التعاقد مع مدير جديد رغم الحديث، الذي قيل عن تعيين أجنبي وتداول اسم الفرنسي بلاكار بقوة، فزطشي يراهن على عضوي المديرية الحالية، عامر شفيق نائب المدير الفني المكلف بالتكوين وعبد الكريم بن عودة المكلف بالتطوير للإشراف على المديرية الفنية دون اللجوء إلى التعاقد مع مدير جديد.

ب-بكوش

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