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نجم ريال مدريد يُدير ظهره لتوتنهام :

12 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 53 زيارة

فشل نادي توتنهام الإنجليزي، في مفاوضاته لتعزيز صفوفه بصفقة مميزة من نظيره ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة “ذا صن”، إن نادي توتنهام تحدث مع الإسباني ماركو أسينسيو، نجم ريال مدريد، لإقناعه بالقدوم إلى صفوف السبيرز في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويرى ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، ماركو أسينسيو، البديل المناسب لخلافة الدنماركي كريستيان إيركسن، المتوقع رحيله عن السبيرز.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ماركا”، فإن ماركو أسينسيو رفض كل العروض المقدمة من توتنهام، لأن هدفه الأول هو النجاح مع ناديه ريال مدريد.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن نادي ريال مدريد قد يضحي بجهود ماركو أسينسيو، من أجل استقدام البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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