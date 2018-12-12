‎فيغولي هداف وينهزم على ملعبه :

‎شارك سفيان فيغولي سهرة أمس في مباراة فريقه التي جمعته بالضيوف من بورتو أساسيا، حيث دخل رفقة التشكيلة التي راهن عليها المدرب فاتيح تيريم منذ البداية في اللقاء الذي انهزم فيه رفقاء “سوسو” فوق أرضية ملعبهم بنتيجة هدفين مقابل ثلاثة لمصلحة الضيوف، فبالرغم من الخسارة التي مني بها نادي غلطة سراي التركي إلا أنه تأهل لمنافسة الأوروبا ليغ في حين تأهل الدراغاو صاحب المرتبة الأولى وشالك الذي يلعب له الجزائري الآخر بن طالب للدور القادم من منافسة شومبيونز ليغ في المجموعة، لاعب الخضر شارك أساسيا وخرج قبل نهاية الوقت الرسمي للقاء بدقيقة واحدة فقط.

‎لاعب الخضر سجل ضربة جزاء وضيع أخرى

‎سجل سفيان فيغولي هدف فريقه الأول عن طريق ضربة جزاء ناجحة ضد الحارس العملاق كاسياس، قبل أن يفشل لاعب الخضر في تسجيل ضربة جزاء أخرى، صفرها الحكم لمصلحة نادي غلطة سراي التركي، يذكر أن فيغولي كان قد حصل على علامة 7.3 وهي ثالث أحسن علامة من بين باقي زملائه.

‎م.دحوي

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