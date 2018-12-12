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 70 مليار سنتيم من “الفيفا” ستنعش خزينة “الفاف” :

12 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 46 زيارة

 كشف فيرون موسينغو أومبا مدير التطوير لدى الفيفا المكلف باتحاديات إفريقيا والكارييب مؤخرا من العاصمة الطوغولية لومي نهاية الأسبوع الماضي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيمنح الاتحادية الجزائرية لكرة القدم حوالي 6 ملايين دولار أي أكثر من 70 مليار سنتيم من أجل توظيفها في تطوير اللعبة في الجزائر في إطار برنامج “فوروارد 2.0” الذي أطلقته الهيئة الكروية الدولية لمساعدة الاتحادات الكروية الـ211 المنضوية تحت لوائها وقال فيرون موسينغو أومبا في هذا الصدد بأن “الفاف” ستستفيد من مبلغ 6 ملايين دولار خلال الأربع سنوات المقبلة (2019/2022) في إطار برنامج الفيفا: “كل الاتحادات يمكنها أن تستفيد من مساعدة تصل إلى 6 ملايين دولار كي تمول برامج تكوين الإطارات الفنية والإدارية، قصد تطوير كرة القدم على مستوى الفئات الشبانية والهياكل”.
ج. ك

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