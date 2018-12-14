أوكيدجا: “أتمنى أن تمنح لي الفرصة لتأكيد قدراتي مع المنتخب”

أدلى حارس الخضر ونادي ماتز ألكسندر أوكيدجا بتصريحات للموقع الرسمي لناديه، تكلم فيها عن عديد الأمور، من بين المحاور التي تكلم عنها المنتخب الوطني، حيث عاد مرة أخرى لتجربته القصيرة مع المنتخب، حيث كشف أنه استفاد ويسعى للاستفادة أكثر في المستقبل وأضاف ” شاركت لحد الآن في تربصين مع المنتخب الوطني، أسعى بعد كل تواجد لي مع المنتخب إلى الاحتكاك أكثر وكسب المزيد من الخبرة، اللعب للمنتخب الجزائري إضافة قوية لي، خاصة أنني ألعب مع لاعبين كبار يلعبون كل أسبوع دوري أبطال أوروبا إنها فرصة مميزة لي من أجل التعلم أكثر “.

“لا يزال ينتظرنا عمل كبير ونسعى لتقديم وجه مشرف”

وبعد أن تحدث عن تجربته الخاصة، انتقل خريج مدرسة ليل للحديث عن تطلعاته سواء الفردية أو الجماعية، حيث بدأ بتطلعاته الفردية حين قال: ” أقدم حاليا مستوى جيدا جدا مع ماتز، أتمنى أن يساعدني ذلك على حجز مكان لي مع الخضر ولم لا المشاركة في لقاءات الكان، وهذا من أجل تأكيد أحقيتي “، أما على صعيد المنتخب، فقد أكد أوكيدجا أن الخضر بحاجة لعمل أكبر وأنهى تصريحاته بالقول “نسعى لتقديم وجه مشرف في كأس إفريقيا المقبلة لكن ورغم تأهلنا مازال ينتظرنا عمل كبير علينا القيام به” .

بورقعة-ع

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