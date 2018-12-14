بن زية يطلب من وكيل أعماله إيجاد فريق جديد له :

كشفت صحيفة فاناتيك التركية، أن لاعب الخضر ياسين بن زية اتصل بوكيل أعماله وطلب منه إيجاد فريق له في جانفي المقبل، وبحسب الصحيفة السابقة، فإن إقدام بن زية على هذا الطلب يعود لعدم تقبله الأخبار التي تتكلم عن معاقبته من طرف إدارة ناديه، هذا ولا يقدم بن زية مستويات جيدة وترى الإدارة أنّ عليه التنازل قليلا كما أنه لا يحظى بدعم كبير ودائما ما يتعرض لعقوبات مالية وتأديبية، وهي أمور أفاضت الكأس بالنسبة لبن زية الذي يرى أن الأقرب بالنسبة له هو الطلاق.

إدارة فيرباتشي تنفي ذلك ولكنها لم تؤكد بقاء الجزائري

وفي وقت لاحق من يوم أمس، أصدرت إدارة فينرباتشي بيانا نفت فيه كل الأخبار التي أتت بها صحيفة فاناتيك، الأخيرة قالت أن بن زية وزميلين له من نفس الفريق ( سكيرتل ونوستاندر) قاما بهذا الطلب، وهو أمر قالت الإدارة أنه خاطئ، لكن رغم نفيها تسليط عقوبات على بن زية وزميليه وما أتبع ذلك من إجراءات، إلا أن الإدارة لم تؤكد بقاء الدولي الجزائري، ما قد يعني أن رحيله بات وشيكا، وهو الذي يعتبر من أكبر الصفقات الفاشلة في تاريخ فينرباتشي .

غاب عن لقاء أمس في الدوري الأوروبي بسبب الإصابة

في سياق منفصل، كشفت تقارير تركية عشية أمس أن لاعب الخضر بن زية لم يكن حاضرا في لقاء ترنافا في الدوري الأوروبي والذي جرى سهرة أمس الخميس، بن زية وبحسب ذات التقارير عانى من إصابة ولذلك فضل المدرب إعفاءه من هذا اللقاء واستبداله بلاعب أجهز، ولم تكشف الصحافة التركية إن كانت الإصابة ستبعد بن زية عن لقاءات مقبلة، وهو ما سيتم اكتشافه اليوم الجمعة أو غدا السبت بعد أن يخضع الجزائري للفحوصات.

بورقعة-ع

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