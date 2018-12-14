بوغبا في طريق العودة إلى جوفنتوس!

اقترب الفرنسي الدولي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد من العودة إلى ناديه السابق جوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية في جانفي المقبل.

عانى الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018 بروسيا، من مشكلات جمَّة مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الشياطين الحمر خلال تجربته الاحترافية الثانية على ملعب “أولد ترافورد”، وقد صرح في الآونة الأخيرة، بأن مورينيو لم يرده في مانشستر يونايتد أبدا.

تقول التقارير إن الصفقة المرتقبة بين العملاق الإيطالي والشياطين الحمر بقيمة 72 مليون جنيه إسترليني، وهي أقل من القيمة التي رحل بموجبها بوغبا قبل نحو 3 أعوام عن السيدة العجوز، فقد بلغت الصفقة آنذاك 89 مليون جنيه إسترليني، جعلت الفرنسي أغلى لاعب في التاريخ وقتها.

وتشير التقارير إلى أن فشل صاحب الـ25 عاما في تكرار تجربته المثيرة بين صفوف البيانكونيري في الفترة ما بين 2012- 2016، أضعف موقفه كثيرا على ملعب “أولد ترافورد”، وأسهم في إشعال صراع لا ينتهي بينه وبين “سبيشال وان”، فقد كان من المفترض أن يكون بوغبا هو اللاعب الذي سيعيد أيام المجد إلى مانشستر يونايتد.

لم يلعب بوغبا في آخر مباراتين بالدوري الإنكليزي الممتاز، ضد كل من آرسنال وفولهام، لكنه عاد وشارك في مواجهة فالنسيا بدوري أبطال أوروبا، وكان من أسباب الخسارة بهدفين لواحد أبقى الشياطين الحمر في وصافة المجموعة خلف جوفنتوس الذي خسر في الوقت ذاته من يونغ بويز السويسري وكان معرضا لفقدان الصدارة.