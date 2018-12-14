بياتيك يريد التغلب على كريستيانو رونالدو وإيموبيلي :

أكد البولندي كريستوف بياتيك، مهاجم جنوى، أنه يرغب في التفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم جوفنتوس، هذا الموسم.

وقال بياتيك في تصريحات أبرزها موقع “كالتشيو ميركاتو”: “أنا سعيد، أركز على تسجيل الأهداف في كل مباراة، أريد أن أكون أفضل هداف في نهاية الموسم، ليس فقط الاَن”.

وأضاف “يجب أن أؤمن بذلك، أنا مهاجم، ولكي تكون لاعب كرة قدم، عليك أن تثق بنفسك وتعتقد أنه يمكنك أن تصل إلى أعلى مستوى، أريد التغلب على رونالدو وإيموبيلي”.

وختم بياتيك “من البداية، عرفت أنني لا أستطيع التسجيل في كل مباراة، حتى ميسي ورونالدو لا يسجلان في كل مباراة، عندما توقفت عن التسجيل، حاولت أن استغل كل فرصة وأحاول تسجيلها”.

ويحتل كريستوف بياتيك صدارة هدافي الدوري الإيطالي حتى الاَن برصيد 11 هدفا، متفوقًا عن رونالدو بفارق هدف وحيد، بعدما سجل الدون البرتغالي 10 أهداف بالتساوي مع شيرو إيموبيلي (لاتسيو).