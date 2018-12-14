بيشكتاش يتحسر على عدم التوقيع مع بونجاح في الصيف :

كشفت تقارير تركية، أن إدارة بيشكتاش كانت قريبة من ضم لاعب الخضر بغداد بونجاح في الميركاتو الصيفي الماضي، لكنها فجأة قررت صرف النظر عنه وتوجهت لأسماء لاعبين آخرين، إدارة بيشكتاش رأت وقتها أن ضم بونجاح سيكون مغامرة غير محسوبة، لذلك فضلت لاعبين لديهم خبرة في الملاعب الأوروبية، الغريب أنه من بين قائمة الأسماء التي كانت إدارة بيشكتاش تلاحقهم وفضلتهم على بونجاح لاعب الخضر الآخر إسلام سليماني الذي فضل عدم الانضمام إليهم وفضل الجار والغريم فينرباتشي .

إدارة بيشكتاش نادمة وقيمة بونجاح تضاعفت

الغريب في الأمر، أن إدارة بيشكتاش لم تتمكن من ضم لاعب قلب هجوم قناص كبير وها هي تدخل سوق الانتقالات الشتوية من أجل ذلك، والأغرب أن بونجاح مازال ضمن خياراتها، إدارة بيشكتاش وبحسب الإعلام المحلي ستعود لطلب بغداد وستقدم عرضا جديدا سواء لاستعارته أو شراء عقده، لكن ما سيختلف بين الفترتين هو القيمة المالية للصفقة، فبونجاح الصيف ليس بونجاح الشتاء، فرغم أنه كان متاحا بسعر جيد، حيث أكد بغداد علو كعبه وتوج نفسه هدافا للعالم ما يعني أن قيمته ستتضاعف على الأقل إن لم يكن أكثر .

ليدز يعود للواجهة وقد يخطف بونجاح

في سياق الحديث عن ميركاتو بونجاح، فقد كشفت تقارير إنجليزية أن مدرب ليدز يونايتد مارسيلو بيلسا يرغب في التعاقد معه في جانفي، حيث سبق وأن ارتبط هو الآخر ببغداد في الصيف الماضي، لكنه لم يتمكن من إقناع اللاعب وناديه ربما لتواجده في الدرجة الثانية، الأمور لم تتغير لكن رؤى بونجاح قد تتغير خاصة إذا علمنا أن ليدز يتطلع لتحقيق الصعود، وهو أمر قد يحفز الجزائري، بالإضافة إلى ذلك، فإن النادي الإنجليزي مستعد لتقديم عرض مقبول يصل لستة ملايين، أي أكثر بمليون أورو عن عرض نادي مرسيليا المزعوم.

بورقعة-ع

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