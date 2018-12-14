تربص الحكام يحول إلى سيدي بلعباس

كشفت الفاف عبر موقعها الرسمي أمس، أن لجنة التحكيم بقيادة غوتي قررت تنظيم ملتقى تكويني للحكام بداية من 19 ديسمبر وينتهي يوم 22 من نفس الشهر بالمركز الرياضي لمدينة سيدي بلعباس لتحضير مرحلة العودة من البطولة، وهي التي ألغت قبل ساعات فقط التربص الذي كان مقررا أن يعقد في فندق مازفران بسبب الكلفة المالية التي قيل أنها حددت بـ500 مليون ورفضها من قبل رئيس الفاف زطشي الذي أعلن عن عقوبات خطيرة ستتخذ في حق الحكام مستقبلا والتي قد تصل إلى الإيقاف نهائيا.

ب-ب

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