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جماهير برشلونة تطالب بإزالة لوحة الخائن من “كامب نو” :

14 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 79 زيارة

طالب عدد من جماهير برشلونة الإسباني، بإزالة لوحة البرتغالي لويس فيغو، لاعب البارسا وريال مدريد السابق، من داخل أسوار ملعب “كامب نو”.

ويعد اللاعب البرتغالي أحد أكثر المكروهين من جانب جماهير برشلونة، بعدما انتقل إلى ريال مدريد الغريم التقليدي عام 2000، مستغلًا وجود شرط جزائي في عقده بقيمة 60 مليون يورو.

وقالت صحيفة “سبورت” المقربة من برشلونة، إن مجموعة من مشجعي البارسا يطلقون على أنفسهم اسم “Un Crit Valent” طالبوا النادي بإزالة لوحة اللاعب من ملعب “كامب نو”.

وما يزال اسم فيغو موجودًا عند البوابة 42 في “كامب نو”، وهو ما يثير غضب عدد من عشاق الفريق الكتالوني الذين يتجهون للملعب في كل مباراة.

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